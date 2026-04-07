La presidente del consiglio si prepara a presentarsi alle Camere con una strategia che mira a nascondere le responsabilità di chi ha eletto il principale responsabile di un conflitto internazionale. Questa fase, definita come «fase due», si distingue per un approccio che si allontana dal modello adottato in passato, ispirato a una strategia politica di altro tipo. La strategia sarà comunicata ufficialmente tra pochi giorni, in un momento di tensione internazionale crescente.

Vedo Nero In una tenaglia tra Bruxelles e Washington. Tutto da riscrivere nella politica economica tra prezzi in ascesa, record di tasse e il rischio recessione. Il rosolamento lento del governo, il boomerang della vicinanza alla Casa Bianca e l’austerità in Europa Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni.... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Alla «fase due» di Meloni sta stretto il modello Trump

Metsola ringrazia Meloni: “E’ un modello di comunicazione tra Europa e Trump”. Schiaffo alla sinistra“Io apprezzo la leadership del presidente Meloni e del cancelliere Merz, sono tutti e due pragmatici.

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Di Bella: “Giorgia Meloni si è mangiata il suo partito…come Trump”

Temi più discussi: La fase due di Giorgia Meloni è un film già visto; Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni lancia la fase due. Priorità a Sud, bollette e sicurezza; Meloni, spinta per la Fase 2. E Urso annuncia il ritorno dei bonus per le imprese.

La «fase due» di Giorgia Meloni è un film già vistoQuasi sempre i presidenti del Consiglio provano a reagire a una sconfitta con un «rilancio» o «un nuovo programma»: quasi mai finisce bene ... ilpost.it

Meloni alla prova del Parlamento: parte la fase 2 del governo. Crosetto chiarisce su SigonellaDopo la pausa pasquale il Parlamento torna a riunirsi. Meloni attesa in Aula giovedì 9 aprile sulle linee dell’esecutivo nella fase finale della legislatura, prima il ministro Crosetto chiarirà sull’u ... milanofinanza.it

La Meloni sta tenendo l’Italia dalla parte giusta del mondo. @alessandro_sallusti_off a #quartarepubblica facebook

Manifesti choc contro Meloni, bufera sulle immagini col volto della premier deformato: quattro denunciati x.com