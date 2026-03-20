Stretto di Hormuz Trump prepara fase 2 con navi e marines Londra concede basi agli Usa

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare nella regione del Golfo, con navi e marines pronti a intervenire nel tratto di mare dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il governo britannico ha concesso l'uso di alcune basi militari ai militari americani. La situazione si fa più tesa dopo tre settimane dall'inizio dell'operazione Epic Fury, avviata alla fine di febbraio.

(Adnkronos) – Segnali di svolta. La guerra contro l'Iran taglia il traguardo delle 3 settimane e gli Stati Uniti si preparano ad una nuova fase del conflitto iniziato il 28 febbraio con l'avvio dell'operazione Epic Fury ordinata da Donald Trump. "Credo che abbiamo vinto. Non voglio un cessate il fuoco, non si fa quando stai. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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