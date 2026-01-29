La premier Meloni riceve i complimenti da Metsola, che la definisce un esempio di comunicazione efficace tra Europa e Trump. Metsola ha anche elogiato la leadership di Meloni e del cancelliere Merz, definendoli figure pragmatiche. La frase suona come un chiaro supporto e un segnale di vicinanza politica, mentre la sinistra si trova a commentare questa alleanza.

“Io apprezzo la leadership del presidente Meloni e del cancelliere Merz, sono tutti e due pragmatici. Ho visto che i governi, il governo tedesco, il governo italiano stanno lavorando insieme anche con proposte comuni. Ho visto anche la cooperazione che che c’è tra queste economie grandi anche che, per esempio, sulla difesa, sull’aerospazio. Tutto questo ci dà ottimismo per il futuro, perché sono due economie che stanno lavorando per andare più in fretta”. Un passaggio dell’intervista della la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nella registrazione di Porta a Porta, in onda giovedì su Rai 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Metsola ringrazia Meloni: “E’ un modello di comunicazione tra Europa e Trump”. Schiaffo alla sinistra

Il 17 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha affermato che il modello di gestione migratoria adottato dall’Albania sarà efficace nel ridurre i flussi irregolari e nel contrastare il traffico di esseri umani, suscitando reazioni di interesse e discussione tra i Paesi europei e la sinistra.

