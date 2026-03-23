Sono figlia dell’Oceano | l’arte di Abra e Stefania Salti al chiostro della biblioteca Oriani
Il 28 marzo, alle 17, inaugurerà “Sono figlia dell’Oceano”, il nuovo progetto artistico di Abra, con l’associazione riBellArti in un’esperienza immersiva che intreccia arte, coscienza sociale e profondità spirituale. Realizzato con il patrocinio del Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura e in collaborazione con Arci Ravenna, il progetto prende vita nel Chiostro della Biblioteca Oriani, affacciato sul giardino di piazza San Francesco, accanto alla basilica e alla tomba di Dante. Saranno esposte grandi opere dell’artista Abra “forgiate nel metallo con i colori del fuoco con una fusione di figurazione e astrazione: geometrie organiche e volti che si rivelano nei flussi della natura esprimono la stessa sostanza vitale, sottolineando l’unità del creato”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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