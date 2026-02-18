Sono bastati solo 80 minuti | secondo A Bola il Napoli ha già pronto il riscatto da 16,5 milioni per Alisson Santos

Alisson Santos ha causato grande sorpresa al suo secondo incontro con il Napoli, segnando già il suo primo gol in appena 80 minuti. Il giovane esterno brasiliano di 23 anni, in prestito dallo Sporting Lisbona, ha dimostrato subito il suo valore, conquistando i tifosi e i dirigenti con la sua velocità e determinazione. Il Napoli ha deciso di investire 16,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, desideroso di consolidare il suo ruolo in squadra. La società sta già preparando la documentazione per il riscatto.

Al secondo match con il Napoli, Alisson Santos segna già il suo primo gol. L'esterno brasiliano di 23 anni, in prestito dallo Sporting Lisbona, ha giocato solo 80 minuti ma ha già convinto per prestazioni e integrazione nel gruppo: il club prepara i 16,5 milioni per riscattarlo definitivamente. Alisson Santos vicino al riscatto. Scrive A Bola: "Acquistato dal bicampione portoghese per 2,1 milioni di euro dal Vitória da Bahia, dopo mezza stagione in prestito all' Ud Leiria, Alisson si è trasferito in questa finestra invernale di mercato al campione d'Italia, che ha pagato un prestito di 3,5 milioni di euro.