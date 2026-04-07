Nel mondo del calcio, il dribbling rappresenta un gesto tecnico che va oltre la semplice abilità: è una danza tra due giocatori, un tentativo di superarsi e di creare spazi. Alisson Santos si distingue per la sua capacità di eseguire movimenti che sembrano quasi artistici, trasformando questa azione in una vera e propria forma d’arte. La sfida tra avversari si gioca anche attraverso queste strategie di controllo e evasione.

Due corpi si amano per dribblarsi, diceva Carmelo Bene. Due avversari si affrontano e si aggrovigliano per eludersi. Il dribbling è un peccato carnale. Forse è per questo che istintivamente Alisson Santos distoglie lo sguardo – in termini attuali: fa il no look. Perché avverte la scintilla d’invenzione che rende carne la macchina. Lascia guardare noi: trasforma l’umarell che annoiato osserva Napoli-Milan in un voyeur arrapato. Con un gesto, una finta, una mossa, forse un’abilità perduta. Alisson Santos salta l’uomo, di mestiere. Per andare in superiorità numerica. E come conseguenza sillogistica ha battuto il Milan. L’ha fatto Conte mettendolo in campo al momento giusto, l’ha fatto Politano completando quel suo lavoro di rottura di schemi, aderenze, inerzie che stavano componendo uno 0-0 inutile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos e l’arte carnale del dribbling: non è vintage, è l’arma più attuale che c’è

Silas (ex allenatore di Alisson Santos): “Sottoporta può già essere più efficace di Leao. Ha un tiro potente e buon dribbling”A Tmw: "Imparerà molto da Conte e se avrà minuti a disposizione potrà fare la differenza.

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Temi più discussi: Alisson Santos: Il dribbling come il surf, sono calciatore come papà, ma volevo essere Neymar; Napoli, Alisson Santos: Mi piacerebbe restare a lungo; Alisson Santos ha convinto, sarà riscattato dal Napoli; Il Napoli riscatterà Alisson Santos, l'indiscrezione dal Portogallo.

Giovane e Alisson Santos, una cosa sola a Napoli: Siamo molto amici, lo aiuto con l'italianoL'attaccante Giovane Santana ieri sera si è adattato da centravanti del Napoli, per prendere il posto lasciato vuoto da Lukaku e Hojlund,. tuttomercatoweb.com

Romano: L'entourage di Alisson è già stato informato, il brasiliano è molto contento al NapoliCi sono conferme in merito alla decisione che prenderà il Napoli in merito al futuro di Alisson Santos. Il brasiliano sta convincendo tutti. areanapoli.it

La prestazione contro il Milan è stata eccezionale: secondo voi, Alisson Santos va riscattato subito per 15,5 milioni - facebook.com facebook

Alisson Santos ha convinto il Napoli! La società vuole riscattarlo, ecco i dettagli #Fantacalcio x.com