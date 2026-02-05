Silas ex allenatore di Alisson Santos | Sottoporta può già essere più efficace di Leao Ha un tiro potente e buon dribbling

Tanta curiosità intorno ad Alisson Santos, il nuovo acquisto del Napoli. Per conoscerlo meglio, abbiamo parlato con Silas, che lo allenava all’Uniao Leiria in Portogallo. Silas dice che sottoporta Santos può già essere più efficace di Leao, grazie al suo tiro potente e al buon dribbling. La società si aspetta molto da lui, e ora si aspetta di vederlo in campo.

Tanta curiosità intorno ad Alisson Santos, neo acquisto del Napoli. Per aiutarci a conoscerlo meglio, Tmw ha intervistato Silas, suo allenatore ai tempi dell’Uniao Leiria (Serie B portoghese). Le sue parole. Silas su Alisson Santos. Cosa ricorda di Alisson Santos? “Arrivai a stagione in corso e lui era già presente. In quel periodo giocava con poca continuità, ma ogni volta che riceveva palla cercava di creare qualcosa e fare la differenza. Mi piacciono giocatori di questo tipo, e capii subito che non potevo lasciarlo fuori. Dalle prime partite, infatti, ogni volta che scendeva in campo, segnava. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

