Alisson Santos ha rapidamente conquistato un ruolo chiave nella squadra di Conte, diventando una delle principali armi offensive del tecnico. In appena un mese, il giocatore brasiliano ha cambiato le gerarchie in campo, sorprendendo tutti per l’impatto immediato. La sua presenza si è fatta sentire, consolidando una posizione che prima non aveva.

Un mese è bastato per cambiare le gerarchie. Alisson Santos è diventato in pochissimo tempo una delle sorprese più luminose dell’ultima fase della stagione del Napoli. Arrivato nel mercato di gennaio tra molte incognite, l’esterno offensivo brasiliano ha impiegato poche settimane per conquistare spazio e fiducia nello scacchiere di Antonio Conte. Il suo arrivo era stato accolto con una certa cautela. Il club si muoveva in una finestra di mercato complicata, con margini di manovra ridotti e l’obiettivo di trovare un profilo capace di dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Proprio questo tipo di qualità ha mostrato Alisson fin dai primi allenamenti a Castel Volturno, convincendo rapidamente compagni e staff tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos sorprende: l’arma offensiva di Conte

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