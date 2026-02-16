Il 150esimo anniversario della nascita di Gioacchino Volpe ricordato all’Aquila e a Santarcangelo di Romagna

Il 16 febbraio 1876, Gioacchino Volpe nacque a Paganica, una frazione dell’Aquila, e questa data viene ricordata quest’anno nelle due città. La celebrazione si svolge con eventi pubblici e mostre, perché molti vogliono onorare la figura di uno storico che ha lasciato un segno profondo sulla ricerca italiana. A Paganica, si è tenuta una cerimonia ufficiale con discorsi e una mostra fotografica sulla vita di Volpe, mentre a Santarcangelo di Romagna, città dove ha insegnato, si è organizzata una conferenza pubblica.

150 anni fa, il 16 febbraio 1876, nasceva a Paganica (L'Aquila) Gioacchino Volpe, uno dei più grandi storici italiani del Novecento. Nell'anniversario si è tenuta nel capoluogo abruzzese la cerimonia di premiazione della seconda edizione del "Premio Gioacchino Volpe, riconoscimento letterario promosso dal Comune, quest'anno inserito nel programma ufficiale dell'Aquila Capitale della Cultura 2026. A Palazzo Spaventa, nel capoluogo abruzzese, la giuria presieduta da Gianni Letta e composta da Gaetano Quagliariello, Antonio Polito e Bruno Vespa, ha celebrato l'eccellenza della saggistica storica nazionale. Il Premio Gioacchino Volpe, organizzato dall'amministrazione dell'Aquila, ha premiato Piffer, Mingardi e Panunzio come vincitori della seconda edizione, che si è svolta il giorno prima del compleanno del celebre storico. Alla professoressa Maria Teresa Giusti dell'Università dell'Aquila è stato assegnato il premio alla carriera 'Gioacchino Volpe' per il suo lavoro nel campo della storia moderna.