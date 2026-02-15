L’Alfa Romeo ha condiviso le prime foto della futura Giulietta Quadrifoglio, prevista per il 2028, a causa di anticipazioni non ufficiali. La vettura mostra un design più aggressivo, con linee affilate e dettagli in fibra di carbonio che attirano l’attenzione degli appassionati. Un esempio concreto è il cofano più lungo e basso rispetto ai modelli precedenti, che lascia intendere un carattere sportivo ancora più marcato.

Se vi state chiedendo come potrebbe essere la nuova generazione dell’“Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio” attesa – idealmente – verso il 2028, la risposta al momento è piuttosto speculativa. Alfa Romeo non ha ancora annunciato ufficialmente un progetto concreto per questo modello, ma ci sono diverse indicazioni e ipotesi su come potrebbe evolversi. Ecco gli scenari principali basati sulle fonti più recenti e attendibili: 1. Alfa Romeo Giulietta — Possibile ritorno, ma non certo. Attualmente Alfa Romeo non ha confermato alcun piano ufficiale per una nuova Alfa Romeo Giulietta che sostituisca la compatta uscita di produzione nel 2020. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Giulietta 2028: foto della sportiva Quadrifoglio

Ecco un render della nuova Alfa Romeo ARX-7, una sportiva rialzata che suscita grande interesse tra gli appassionati.

Alfa Romeo e Luna Rossa uniscono le loro competenze per creare una versione esclusiva della Giulia.

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio

