Matteo Paolillo e il presunto flirt con Jacqueline Luna Di Giacomo | Fa ridere la risposta dell'attore al gossip

Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sul gossip che lo accostava a Jacqueline Luna Di Giacomo. L’attore ha risposto con una battuta, dicendo che la cosa fa ridere. Dopo le voci che li vedevano vicini, lui ha chiarito di non aver nulla a che fare con il presunto flirt.

Dopo Jacqueline Luna Di Giacomo, anche Matteo Paolillo interviene sul gossip che parlava di un loro flirt. L'attore di Mare Fuori ha smentito i rumors in una story su Instagram. Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e i gossip sul tradimento: "Lontano dai rumori" Jacqueline Luna Di Giacomo mette fine alle voci di crisi e tradimento con Ultimo. Ultimo tradito da Jacqueline? Esplode il gossip bomba con Matteo Paolillo Recentemente, Jacqueline Di Giacomo è stata al centro di voci di gossip riguardanti un presunto tradimento da parte di Ultimo, dopo la nascita del loro figlio Enea.

