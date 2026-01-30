Con Alessandro Bergonzoni al Teatro Sociale arrivano i dunque

Questa sera al Teatro Sociale di Bologna, Alessandro Bergonzoni presenta il suo nuovo spettacolo. L’attore e comico porta in scena un’asta dei pensieri, in cui cerca il miglior offerente per mettere all’incanto il verso delle cose, che siano d’uccello o di poeta. Un modo insolito per riflettere sulla poesia e sul valore delle parole, con il suo stile diretto e senza fronzoli.

Alessandro Bergonzoni torna in teatro con questo nuovo spettacolo. "Un'asta dei pensieri dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose: magari d'uccello o di poeta". Un luogo scenico, multifunzionale, dove proseguire la sua ricerca artistica nei territori che in questi anni lo hanno visto partecipare attivamente in prima persona ad avvenimenti sia artistici che sociali applicando fattivamente la ".congiuntivite dove varco il fraintendere, fino all'unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah.

Con Alessandro Bergonzoni al Teatro Sociale arrivano i dunqueAlessandro Bergonzoni torna in teatro con questo nuovo spettacolo. Un'asta dei pensieri dove cerco il miglior (s)offerente per mettere all'incanto il verso delle cose: magari d'uccello o di poeta.

