Conferenza Psiche e Anima alla Sala Consiliare Castello dei Da Peraga di Vigonza

Da padovaoggi.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Sala Consiliare del Castello dei Da Peraga a Vigonza si è tenuta la conferenza “Anima e Psiche”. Organizzata dal Comune in collaborazione con Human Bridge APS, l’evento ha riunito persone interessate a conoscere meglio i temi legati alla comunità e alla ricerca di armonia con se stessi. I partecipanti hanno ascoltato interventi e scambiato idee su come vivere in modo più autentico e in sintonia con la propria natura.

L’incontro offrirà una riflessione sull’importanza dell’equilibrio interiore, della coerenza e della consapevolezza come basi fondamentali per la realizzazione personale e il benessere emotivo. Saranno approfondite le macrotipologie di personalità paterna e materna, con i rispettivi punti di forza e fragilità, fornendo strumenti concreti per comprendere meglio il proprio modo di sentire, pensare e agire e per migliorare la comunicazione nelle relazioni familiari, educative e professionali. Relatore d’eccezione sarà il Dott. Raffaele Sammarco, psicologo clinico e psicoterapeuta ad indirizzo Breve Strategico, educatore socio-pedagogico e pedagogista, con master in Psicologia e Trattamento delle Dipendenze e in Criminologia e Psicologia Giuridica, nonché CTU presso il Tribunale di Treviso.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

L’arte di Anna Mavroudi si distingue per l’approccio astratto, che funge da collegamento tra anima e psiche.

conferenza psiche e animaRaffaele Sammarco lancia il Best seller Psiche e Anima sulla trasformazione interioreUn metodo per liberarsi da blocchi emotivi, ansia e sofferenze. Per chi desidera ritrovare equilibrio e realizzarsi. Basato su 25 anni di pratica clinica. Integra psicologia, tecniche esperienziali e ... ansa.it

