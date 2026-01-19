Villa Necchi Campiglio, nel centro di Milano, ospita la XIV edizione di Agrumi, un evento dedicato agli agrumi e ai loro profumi, colori e sapori. Per due giorni, la storica dimora si trasforma in un agrumeto siciliano, offrendo un’occasione di scoperta e approfondimento su queste piante e i loro prodotti. L’evento, promosso dal FAI, invita i visitatori a conoscere meglio la tradizione agrumicola e le sue caratteristiche.

Milano, 19 gennaio 2026 – Villa Necchi Campiglio, prestigioso Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, apre le sue porte alla XIV edizione di Agrumi, evento dedicato agli agrumi e ai loro aromi, colori e sapori. La manifestazione, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, si terrà tra il giardino storico della villa e il campo da tennis coperto, permettendo ai visitatori di scoprire una ricca biodiversità tipica dei paesaggi mediterranei senza allontanarsi dal cuore di Milano. Oltre alla possibilità di ammirare piante e frutti, il pubblico potrà acquistare prodotti selezionati per qualità e particolarità, tra cui mieli, birre aromatizzate, profumi, cosmetici e raffinati decori botanici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un gioiello nel cuore di Milano: Villa Necchi Campiglio per due giorni si trasforma in un agrumeto siciliano

Case d’autore e architetture iconiche del Novecento tra storia, stile e innovazione a Villa Necchi Campiglio

Villa Necchi Campiglio, situata a Milano in via Mozart 14, è un esempio distintivo di architettura del Novecento. Costruita negli anni Trenta, rappresenta un'opera di design e stile di autori di rilievo, riflettendo l'evoluzione dell’architettura e dell’interior design di quel periodo. La villa combina elementi storici, innovativi e artistici, offrendo un approfondimento sulla cultura architettonica e sui protagonisti del contesto milanese di quegli anni.

Leggi anche: Torna “Colori d'autunno” Villa Necchi Campiglio. Fiori, piante, degustazioni e musica ispirata alla stagione più intima

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Castello di Trakoš?an: un gioiello fiabesco nel cuore della Croazia - Tra torri, parco e lago artificiale, il Castello di Trakoš?an in Croazia offre storia, museo antico e leggende che rendono unica e incredibile ogni visita ... siviaggia.it