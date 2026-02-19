Miami | Alcaraz Sinner Djokovic la sfida per il trono è iniziata
Il Miami Open, dal 18 al 29 marzo, prende vita con la presenza di Alcaraz, Sinner e Djokovic, i primi tre del ranking mondiale. La causa è la forte volontà di dominare il torneo più prestigioso della stagione. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic si preparano a sfidarsi sui campi in cemento, con l’obiettivo di ottenere il titolo. Le loro prestazioni saranno sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, pronti a seguire ogni punto di questa battaglia. La competizione promette emozioni fin dai primi turni.
Miami Open: Alcaraz, Sinner e Djokovic per una sfida al vertice del tennis mondiale. Il Miami Open, in programma dal 18 al 29 marzo, si prepara a ospitare un parterre di stelle che include i primi tre giocatori del ranking mondiale: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'evento, che si svolgerà presso l'Hard Rock Stadium, promette due settimane di competizioni di alto livello, con la partecipazione di tutti i top 10 giocatori e una forte presenza di tennisti italiani. La sfida tra i campioni. L'attesa per il torneo è particolarmente alta, alimentata dalla prospettiva di assistere a sfide dirette tra i protagonisti del circuito.
Australian Open, la finale Djokovic-Alcaraz sulla Rod Laver Arena dopo sconfitta di Sinner: 10° sfida tra Novak e Carlos - DIRETTAQuesta mattina alle 9, sulla Rod Laver Arena di Melbourne si gioca la finale degli Australian Open 2026.
Australian Open: la finale è Alcaraz – Djokovic. Il serbo elimina Jannik SinnerLa notte italiana si anima con la finale degli Australian Open.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Buona prova del tennista russo, che ora attende il prossimo rivale dal quarto tra Alcaraz e Khachanov. Passa anche Fils ai danni di Lehecka