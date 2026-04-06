Alcaraz ha espresso sorpresa nel vedere Sinner a Monte Carlo, sottolineando che ora è il momento di impegnarsi in modo più intenso. Il tennista ha anche commentato il suo ritorno sulla terra battuta, affermando di aver sentito la mancanza di questa superficie e di essere molto soddisfatto di essere tornato a giocarla dopo alcuni giorni di inattività seguiti a Miami.

“La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie. Dopo Miami non ho toccato la racchetta per 45 giorni”. Carlos Alcaraz ritrova la terra rossa, la superficie che più di qualsiasi altra gli ha dato soddisfazioni nel corso della sua carriera. Lo spagnolo giocherà a Monte Carlo, poi anche a Barcellona, Madrid, Roma e Parigi. Ci sono da difendere 4.300 punti raccolti nella passata stagione, più di chiunque altro, grazie alle vittorie a Monte-Carlo, Roma e al Roland Garros, oltre alla finale di Barcellona. “La terra mi è mancata, è arrivato il momento di sporcarsi i calzini. Ma non penso alla difesa del titolo o al numero uno, voglio solo ritrovare belle sensazioni in campo”, ha spiegato Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz sincero su Sinner: “Mi ha sorpreso vederlo a Monte Carlo. È il momento di sporcarsi i calzini”

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