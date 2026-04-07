Alcaraz-Baez oggi a Montercarlo orario e come vedere match in tv

Da periodicodaily.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputa il secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montercarlo, con il match tra Carlos Alcaraz e Baez. L'incontro si svolge nel contesto di un torneo aperto a numerosi tennisti di livello internazionale. Gli appassionati possono seguire la partita in televisione o in streaming, secondo le modalità offerte dagli organizzatori. La sfida si gioca su uno dei campi principali del torneo, con orario ancora da comunicare ufficialmente.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz oggi in campo nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montercarlo. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, esordisce martedì 7 aprile nel match – in diretta tv e streaming – contro l'argentino Sebastian Baez, vittorioso al primo round per 7-5, 7-5 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Alcaraz e Baez scenderanno in campo sulla terra rossa del Centrale nel terzo match della giornata. Il programma si apre alle 11 con la sfida tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut. A seguire, Jannik Sinner contro Hugo Humbert. E' probabile che Alcaraz e Baez inizino a giocare dopo le 15. Alcaraz e Baez si affrontano per la quarta volta in carriera. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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