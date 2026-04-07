Alba | tra i 45 metri del campanile e i segreti di Alba Pompeia
Al Museo Diocesano di Alba si può esplorare un percorso che collega la cima del campanile ai reperti romani trovati nel sottosuolo della città. Il percorso si sviluppa verticalmente, attraversando diverse epoche e testimonianze storiche. Il campanile si erge a circa 45 metri di altezza, offrendo uno sguardo sulla storia locale attraverso il collegamento tra l’edificio e i reperti archeologici.
Il Museo Diocesano di Alba propone un percorso verticale che attraversa la storia della città, collegando le vette del campanile ai reperti romani del sottosuolo. L’iniziativa si inserisce in un calendario di attività che prosegue dopo le festività pasquali. L’appuntamento principale è fissato per sabato 11 aprile. I partecipanti potranno salire fino a quota 45 metri sul campanile romanico della Cattedrale di San Lorenzo, percorrendo l’antica scala posta tra le torri campanarie per ammirare il urbano. Dopo la discesa dalla cima, l’itinerario tocca i livelli inferiori della cattedrale. Qui i visitatori incontreranno tracce di Alba Pompeia attraverso il selciato del decumano e oggetti storici come un fonte battesimale risalente al VI secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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