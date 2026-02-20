Sandringham alba di segreti | Andrea nel mirino per fuga di info

Andrea è finito sotto inchiesta a Sandringham dopo un arresto che ha sconvolto la residenza reale. La causa è legata a una fuga di informazioni riservate collegata al caso Epstein. La mattina si è svegliata con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato l’ex principe in questura per un lungo interrogatorio. Si sospetta che Andrea abbia avuto accesso a documenti segreti coinvolti nelle indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato numerose domande sulla sicurezza delle informazioni.

Nel piccolo cottage di Sandringham, dove si è appena trasferito, non c'è posto. E i sacri "teddy bear" dell’ex principe Andrea finiscono in un magazzinoNel piccolo cottage di Sandringham, dove si è appena trasferito, non c’è spazio per nulla e i sacri “teddy bear” dell’ex principe Andrea finiscono in un magazzino.

