Dalla e Battisti nel 45 giri L’alba di Lucio

MILANO – Un’edizione unica acquistabile in un arco di tempo limitato che unisce due voci immortali della musica italiana. “L’alba di Lucio” è il nuovo progetto discografico in vinile formato 12 pollici a 45 giri che rende omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, due giganti del cantautorato italiano nati a poche ore di distanza – il 4 e il 5 marzo 1943 – e destinati a cambiare per sempre il panorama musicale del nostro Paese. “L’alba di Lucio” sarà disponibile in pre-order esclusivamente il 4 e 5 marzo e solo online su Sony Music Store in copie uniche da collezione. Ogni copia sarà infatti numerata, rendendo ogni vinile un pezzo irrinunciabile per collezionisti e amanti della grande canzone italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio BattistiCena Spettacolo Tributo a LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTIGiovedì 05 FEBBRAIO ore 21:00Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 Menù +Spettacolo1.

All'Alcione di Verona Gabriele Lorenzi (tastierista di Lucio Battisti) con Lucio Aracri e bandAl Teatro Alcione arriva un evento unico e carico di emozione: protagonista della serata sarà Gabriele Lorenzi, storico fondatore della Formula Tre e...

Il Mio Canto Libero, evento dedicato a Lucio Battisti tra Musica e Racconti al Teatro De Rosa di Frattamaggiore. Tre voci e tre chitarre intrecciano la musica a un racconto inedito che svela l'uomo dietro le canzoni più amate, per una serata emozionante