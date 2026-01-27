In auto di notte con la pistola | era un giocattolo senza tappo rosso Denunciato un uomo

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in auto con una pistola, che si è rivelata essere un giocattolo senza tappo rosso. L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea l’importanza di verificare la natura delle armi in possesso e di rispettare le normative sulla sicurezza.

Era in giro di notte con una pistola che, fortunatamente, si rivela essere una replica giocattolo. È comunque scattata la denuncia per un 56enne, residente nel Ravennate, trovato all'alba di lunedì 26 a viaggiare in auto con l'arma. L'uomo, infatti, è stato fermato nella zona Celletta, ad Argenta.

