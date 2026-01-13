Presentati al CES di Las Vegas questi nuovi dispositivi promettono di rivoluzionare la diagnosi sulle malattie neurodegenerative

Da iodonna.it 13 gen 2026

Al CES di Las Vegas, vengono presentati nuovi dispositivi che sfruttano l'intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative. Cuffie audio e auricolari intelligenti sono in grado di rilevare segnali sottili, permettendo interventi tempestivi e più mirati. Questi strumenti rappresentano un passo avanti nella prevenzione sanitaria, offrendo nuove opportunità per monitorare la salute cerebrale in modo non invasivo.

( a skanews) – L’ intelligenza artificiale entra sempre più nella prevenzione sanitaria. Cuffie audio e auricolari intelligenti promettono di individuare segnali precoci di malattie come Alzheimer, Parkinson ed epilessia, prima ancora che compaiano i sintomi. Intelligenza artificiale e benessere mentale: i consigli dell'esperta. guarda le foto La startup americana Neurable ha presentato al Ces di Las Vegas una cuffia dotata di sensori EEG in grado di leggere l’attività cerebrale. L’obiettivo è monitorare nel tempo i cambiamenti più sottili del cervello e segnalare possibili anomalie, dalle conseguenze di traumi cranici fino ai primi indicatori di patologie neurodegenerative. 🔗 Leggi su Iodonna.it

