La Novedratese chiusa di notte a Lomazzo | stop totale al traffico per i collaudi delle passerelle

La strada provinciale 32 “di Novedrate” nel comune di Lomazzo sarà temporaneamente chiusa al traffico durante le ore notturne, per consentire i collaudi delle passerelle. La misura, mirata a garantire la sicurezza e l’efficienza delle strutture, sarà in vigore durante le notti, con un’interruzione totale del transito in quel tratto. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Chiusura totale al traffico per un tratto della Sp32 “di Novedrate” nel territorio comunale di Lomazzo. Lo stop alla circolazione è previsto per consentire le operazioni di collaudo delle passerelle ciclopedonali inserite nel progetto di “Compensazioni ambientali dell’Autostrada Pedemontana Lombarda”. Il divieto di transito scatterà dalle ore 22 di martedì 28 gennaio 2026 e resterà in vigore fino alle ore 6.00 di mercoledì 29 gennaio 2026. La chiusura riguarda il tratto compreso tra la rotatoria con la Sp33 e il ponte della ferrovia Saronno–Como. L’intervento, programmato in orario notturno, è finalizzato a svolgere in sicurezza le verifiche tecniche necessarie prima della messa in funzione delle opere previste.🔗 Leggi su Quicomo.it

