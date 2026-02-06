Le vite di alcune modelle famose nascondono storie drammatiche. Dietro il glamour e la fama, alcune di loro hanno affrontato momenti difficili e, in alcuni casi, un destino tragico. La loro vita non è sempre fatta di luci e applausi, ma anche di sofferenza e sconfitte.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Finzioni in celluloide che però portano a ricordare che la realtà non è poi così diversa: chi ha calcato il mondo della moda non ha trovato solo fama, ricchezza e fortuna. Non è solo arrivata alle vette del mondo, ammirata, adulata, invidiata. Alcune top model non hanno avuto una vita da favola e quello che a molte di loro è successo riflette senza dubbio il fatto che l'immagine pubblica e i tumulti privati??siano, in effetti, spesso in netto contrasto. Tra scomparse premature, dolori, depressione, suicidi e malattie, ripercorriamo le storie più tristi del fashion system. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Modelle, non solo fama e glamour: la storia delle top delle passerelle il cui destino si è rivelato drammaticamente tragico

Approfondimenti su Modelle Tragico

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Modelle Tragico

Argomenti discussi: Modelle, non solo fama e glamour: la storia delle top delle passerelle il cui destino si è rivelato drammaticamente tragico.

Modelle, non solo fama e glamour: la storia delle top delle passerelle il cui destino si è rivelato drammaticamente tragicoBellissime, ricche, corteggiate, conducono la vita all'insegna del glamour più opulento. Ma c'è anche un lato oscuro: in verità, ad alcune celebri modelle, di ieri e di oggi, l'esistenza non ha riserv ... vanityfair.it

Mick Jagger non si è mai venduto come “modello” per nessuno. Il discorso è molto più terra-terra: fai bene quello che fai, prenditi sul serio nel lavoro, e non farti risucchiare dal resto. Anche sulla fama è una lezione utile: meno morale, più mestiere, più costanz facebook