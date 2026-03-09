Donna in rosso libertà e coraggio sfilano nella galleria di Palazzo San Giorgio

Una donna in rosso ha sfilato a Palazzo San Giorgio durante l’evento organizzato dall’associazione Jasmin’s e patrocinato dal Comune. La sfilata, intitolata

Organizzata dall’associazione Jasmin’s in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la sfilata celebra la libertà, la dignità e la resilienza di tutte le donne L’evento non era solo una celebrazione della moda, ma un vero e proprio manifesto di emancipazione e resilienza, un invito a ogni donna a rivendicare il diritto di essere se stessa, senza vincoli né violenze. La presidente della Jasmin’s, Silvia Nasuti, ha curato il défilé che ha visto sfilare partecipanti di ogni età: dalle bimbe più piccole fino alle “Lady over”, in un caleidoscopio di bellezza declinata in ogni forma. Essere donna al di fuori di ogni stereotipo, sfoggiando l’unico abito che nessuno potrà mai strappare o sporcare: la propria dignità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

A Palazzo San Giorgio sfilano coraggio e resilienza contro ogni violenzaOrganizzata dall’associazione Jasmin’s in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la sfilata celebra la libertà, la dignità...

Premio 8 Marzo e Donna in Rosso: a Palazzo San Giorgio due eventi per celebrare la FestaThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Un riconoscimento istituito...

Una selezione di notizie su Donna in rosso libertà e coraggio...

Discussioni sull' argomento 8 Marzo 2026: tutte le Iniziative dello SPI CGIL Bologna per la Giornata Internazionale della Donna; Festa della Donna, doppio appuntamento a Palazzo San Giorgio: i dettagli.

‘Donna in Rosso’: a Palazzo San Giorgio sfila la dignità e la resilienza delle donne contro ogni forma di violenza – FOTOSfilata 'Donne in Rosso' a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria. L’assessora Curatola e Maria Antonietta Rositani insieme contro la violenza ... citynow.it

Donna in Rosso a Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio sfila la resilienza delle donne contro ogni forma di violenzaSi è svolta a Palazzo San Giorgio, in un’insolita veste, la sfilata Donne in Rosso; organizzata dall’associazione Jasmin’s e patrocinata dal Comune. L’evento è nato per lanciare un messaggio di libe ... strettoweb.com

Premio 8 Marzo: a Palazzo San Giorgio il valore e la testimonianza di eccellenze cittadine per ricordare, difendere e promuovere i diritti del mondo femminile Battaglia:"Un riconoscimento a donne che ogni giorno si spendono per la comunità e rappresentano l - facebook.com facebook