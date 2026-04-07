Al via la prevendita si prevede il sold out

È partita la vendita anticipata dei biglietti per la partita tra le squadre di Arezzo e Livorno, che si svolgerà allo stadio Comunale domenica alle 17. La richiesta di biglietti sta crescendo e si prevede che i tagliandi disponibili possano esaurirsi rapidamente. I tifosi interessati sono invitati a prenotare in anticipo per assicurarsi l’ingresso all’incontro.

È attiva la prevendita per Arezzo-Livorno, in programma allo stadio Comunale domenica con inizio alle 17.30. La vendita dei biglietti nei punti vendita autorizzati e online terminerà il giorno della gara. L’Arezzo informa che i biglietti destinati alla tifoseria ospite saranno disponibili dopo le disposizioni della questura. I tifosi amaranto potranno acquistare i tagliandi all’ Amaranto Store n Corso Italia, al New Energy Valdichiana Hotel a Rigutino est 183, alla Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri, da Vieri Dischi in Corso Italia, alla Tabaccheria Francini in Località Ponte a Chiani. In alternativa su www.ticketone.it. La società amaranto ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la prevendita si prevede il sold out Benevento-Cosenza, boom nel primo giorno di prevendita: si punta al pienoneTempo di lettura: 2 minutiA prescindere se sarà festa o meno, aspetto che dipende anche dal risultato del Catania sabato a Latina, è stata subito... IL NOTIZIARIO. Domenica la sfida alla Pianese: prevendita al viaTerminata la finestra dedicata al calciomercato invernale, l’Arezzo può tornare a pensare solo ed esclusivamente al campo e al prossimo impegno... Inside Cipriani Residences Miami | A Hard Hat Tour of Timeless Italian Living Temi più discussi: Al via la prevendita si prevede il sold out; Via alla prevendita per Pisa-Torino; Porto di Ospedaletti, il consiglio comunale dà il primo via libera; Festival di Castrocaro al via con le iscrizioni. Al via la prevendita si prevede il sold outÈ attiva la prevendita per Arezzo-Livorno, in programma allo stadio Comunale domenica con inizio alle 17.30. La vendita dei ... lanazione.it Mazda CX-6e: al via la prevendita con Power BonusDopo l’anteprima al Salone dell’Auto di Bruxelles e la presentazione italiana al MAXXI di Roma, Mazda apre ufficialmente la fase di prevendita della nuova Mazda CX-6e introducendo l’iniziativa Power ... ilgiornale.it ` la prevendita per il match in casa dell’Inter U23 in programma ` . e valevole come trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Tutte le informazioni sull'acquisto dei biglietti p - facebook.com facebook