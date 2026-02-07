Villa Aldobrandini il Comune di Roma assume la gestione | via al progetto di rinascita nel cuore di Monti

Roma dà il via libera alla gestione di Villa Aldobrandini. Il Comune ha preso in mano il progetto di rinascita del complesso nel quartiere Monti, dopo aver ricevuto formalmente la proprietà dall’Agenzia del Demanio. Ora si lavora per riqualificare e valorizzare uno dei luoghi più storici della città.

Villa Aldobrandini torna pienamente nelle mani della città. L’Agenzia del Demanio ha formalizzato il trasferimento della proprietà del complesso monumentale a Roma Capitale, grazie alle procedure del cosiddetto federalismo culturale, che consente agli enti locali di acquisire e valorizzare beni.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

