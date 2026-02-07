Villa Aldobrandini il Comune di Roma assume la gestione | via al progetto di rinascita nel cuore di Monti
Roma dà il via libera alla gestione di Villa Aldobrandini. Il Comune ha preso in mano il progetto di rinascita del complesso nel quartiere Monti, dopo aver ricevuto formalmente la proprietà dall’Agenzia del Demanio. Ora si lavora per riqualificare e valorizzare uno dei luoghi più storici della città.
Villa Aldobrandini torna pienamente nelle mani della città. L’Agenzia del Demanio ha formalizzato il trasferimento della proprietà del complesso monumentale a Roma Capitale, grazie alle procedure del cosiddetto federalismo culturale, che consente agli enti locali di acquisire e valorizzare beni.🔗 Leggi su Romatoday.it
Villa Aldobrandini entra ufficialmente nel patrimonio di Roma Capitale: concluso il procedimento di acquisizioneLa cessione della proprietà, situata tra via Nazionale e largo Magnanapoli, si inserisce all’interno del processo di federalismo culturale che permette agli enti locali di entrare in possesso di beni ... roma.corriere.it
Demanio: proprieta' Villa Aldobrandini trasferita a Roma Capitale(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - L'Agenzia del Demanio ha formalizzato il trasferimento della proprieta' di Villa Aldobrandini a Roma Capitale, grazie alle procedure previste dal federalismo ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
#Roma, trasferita dallo Stato a @Roma Capitale la proprietà di Villa Aldobrandini con il #federalismoculturale. La storica villa nel Rione Monti sarà riqualificata per continuare ad accogliere cittadini e turisti. Leggi t.ly/kpSKl x.com
