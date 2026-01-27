Al via lo sportello gratuito di ascolto di Endas e Adicu Abruzzo per le ludopatie

Questo progetto a Pescara offre uno sportello gratuito di ascolto per le persone affette da ludopatia. Promosso da Endas e Adicu Abruzzo, mira a fornire supporto psicologico e a sensibilizzare sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma “Gap: scommetti solo su di te”, contribuendo a rafforzare le azioni di contrasto e assistenza.

Al via a Pescara il progetto per il sostegno psicologico nell'ambito dell'iniziativa “Gap: scommetti solo su di te”, iniziativa ideata da Adicu Abruzzo Aps ed EndasAbruzzo Aps, nata per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico e per offrire un primo supporto a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Endas Abruzzo Ferrovia, nasce lo sportello di ascolto per le fasce più deboli Mercatello, nasce lo Sportello Ascolto Cittadini di Balnea APS A Mercatello nasce lo Sportello Ascolto Cittadini di Balnea APS, un servizio dedicato a offrire uno spazio sicuro per segnalare abusi, irregolarità e violazioni delle regole sul territorio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Endas Abruzzo Argomenti discussi: Attivo lo sportello virtuale gratuito dei Punti di Intervento e Tutela: supporto per i problemi di tutti i giorni; Contratti di sviluppo: al via le domande per i nuovi investimenti; Reggio, al Punto Comune di via Turri arriva lo sportello per le vittime di reato; In via Turri il nuovo Sportello vittime di reato, avvocati reggiani offrono consulenze gratuite. Al via lo sportello gratuito di ascolto di Endas e Adicu Abruzzo per le ludopatieLo sportello sarà operativo ogni lunedì pomeriggio nella sala del front office del Centro servizi famiglia, situata al piano terra del palazzo ex Inps del Comune di Pescara ... ilpescara.it Napoli, al via lo sportello info-infanzia a PonticelliAl via da oggi nel quartiere Ponticelli di Napoli il nuovo spazio informativo gratuito per sostenere famiglie con bambini fino a sei anni. Lo sportello Info-infanzia è nato con lo scopo di orientare ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.