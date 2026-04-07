Arezzo, 7 aprile 2026 – Prende oggi ufficialmente il via Sguardi Reciproci – Arte Necessaria. Giovani Artisti tra linguaggi e generazioni, un progetto che segna una nuova alleanza per il futuro delle arti performative in Toscana. Promosso da Chille de la balanza insieme a Accademia Mutamenti, Diesis Teatrango, Laboratori Permanenti e Sosta Palmizi, il percorso si inserisce nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e del programma Giovanisì della Regione Toscana. Tutte le informazioni sono su https:chille.itbando-sguardi-reciproci-arte-necessaria Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare giovani artiste e artisti under 35 in una trasformazione profonda del proprio ruolo scenico, superando i modelli tradizionali per favorire il passaggio da interpreti a protagonisti consapevoli del processo creativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via a Bucine il Bando “Sguardi reciproci. Arte necessaria”

Chille de la Balanza, ultimi giorni per iscriversi al bando 'Sguardi reciproci'Firenze, 9 marzo 2026 – Fino al 18 marzo (alle ore 12) è possibile iscriversi a 'Sguardi reciproci', bando di alta formazione gratuita e residenziale...

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