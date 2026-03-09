Chille de la Balanza ultimi giorni per iscriversi al bando ' Sguardi reciproci'

Chille de la Balanza ha aperto le iscrizioni per il bando 'Sguardi reciproci', dedicato a giovani artisti fino a 35 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 marzo alle ore 12. Si tratta di un percorso di alta formazione gratuita e residenziale nel settore del teatro e della danza.

Firenze, 9 marzo 2026 – Fino al 18 marzo (alle ore 12) è possibile iscriversi a 'Sguardi reciproci', bando di alta formazione gratuita e residenziale di Teatro e danza per giovani artisti sino a 35 anni. Basta inviare una mail all'indirizzo [email protected], secondo le modalità indicate nel bando. 'Sguardi Reciproci–Arte Necessaria', si legge in una nota, "nasce per accompagnare dieci giovani attrici e attori, danzatrici e danzatori fino a 35 anni – già formati attraverso percorsi tradizionali – in una trasformazione profonda del proprio approccio all'arte scenica. Se i modelli didattici...