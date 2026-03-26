Intervista a prima stanza a destra | Faccio musica per far sentire meno soli L’anonimato? Protegge dall’ego

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima stanza a destra è un progetto musicale che nasce a Napoli e si propone di raggiungere l’intera Italia. In un’intervista, l’artista ha spiegato di creare musica per alleviare la solitudine. Ha inoltre affermato che il suo anonimato serve a proteggersi dall’ego e a mantenere l’attenzione sul contenuto artistico, senza rivelare la propria identità.

Chi è prima stanza a destra? Un progetto anonimo di musica che parte da Napoli per conquistare l'Italia. L'ultimo EP è "la ragazza che suonava il piano": "Grazie al tour mi sto accorgendo che le persone si emozionano molto" dice nell'intervista a Fanpage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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