Intervista a prima stanza a destra | Faccio musica per far sentire meno soli L’anonimato? Protegge dall’ego

Prima stanza a destra è un progetto musicale che nasce a Napoli e si propone di raggiungere l’intera Italia. In un’intervista, l’artista ha spiegato di creare musica per alleviare la solitudine. Ha inoltre affermato che il suo anonimato serve a proteggersi dall’ego e a mantenere l’attenzione sul contenuto artistico, senza rivelare la propria identità.

Chi è prima stanza a destra? Un progetto anonimo di musica che parte da Napoli per conquistare l'Italia. L'ultimo EP è "la ragazza che suonava il piano": "Grazie al tour mi sto accorgendo che le persone si emozionano molto" dice nell'intervista a Fanpage. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il re dei clown protagonista a teatro: "La risata ci fa sentire meno soli""Credo che ci sia una forma di riconoscenza nei confronti del clown: la risata ci fa sentire meno soli. Trapianto a Napoli, la famiglia di Domenico: “L’abbraccio ai funerali ci ha fatto sentire meno soli”Post della Fondazione dopo le esequie a Nola del bimbo morto al Monaldi dopo un trapianto di cuore. Una raccolta di contenuti su Intervista a prima stanza a destra... Temi più discussi: Intervista a prima stanza a destra: Faccio musica per far sentire meno soli. L’anonimato? Protegge dall’ego; Prima stanza a destra e la ragazza che suonava il piano; Gino Paoli, senza fine; La chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di BRAIL. Prima Stanza a Destra porta la nebbia a MilanoPrima Stanza a Destra in concerto al Circolo ARCI Bellezza di Milano a Marzo 2026, leggi la recensione e scopri la scaletta. rockon.it Per le emozioni, prima stanza a destraLa prima volta che vi abbiamo parlato di prima stanza a destra è stato nel dicembre del 2024. Da allora il progetto si è evoluto nel tempo, mantenendo però chiara la propria identità: una musica fatta ... rockol.it La Rai trasmette questa sera su Rai Storia, Rai Cultura (alle 19,30), "Visioni private", intervista realizzata nel 2007 da Cinzia Tani in cui il conduttore ripercorre la sua carriera nel mondo dello spettacolo. x.com La Rai trasmette questa sera su Rai Storia, Rai Cultura (alle 19,30), "Visioni private", intervista realizzata nel 2007 da Cinzia Tani in cui il conduttore ripercorre la sua carriera nel mondo dello spettacolo. - facebook.com facebook