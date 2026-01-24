Quando il futurismo diventa esperienza | Milano celebra Depero tra arte totale e aperitivi d’avanguardia

Quando il futurismo si trasforma in esperienza, Milano ospita una mostra dedicata a Depero, artista e innovatore. In un contesto che unisce arte totale e cultura contemporanea, l’evento invita a scoprire il suo impatto attraverso esposizioni, workshop e momenti di confronto. Un’opportunità per immergersi nella visione futurista, tra creatività e sperimentazione, in una città che continua a essere capitale di innovazione e design.

Nel cuore della Milano del design e della moda, dove il lusso del presente si intreccia con le memorie del passato, sta per aprirsi un ponte temporale straordinario. Dal 13 febbraio al 2 agosto 2026, il Museo Bagatti Valsecchi ospiterà "Depero Space to Space. La Creazione della Memoria", una mostra che trasforma l'idea stessa di esposizione in un'esperienza sensoriale completa. Non semplici opere appese alle pareti, ma un viaggio attraverso oltre quaranta opere che vanno dagli anni Trenta agli anni Cinquanta, provenienti dal Mart di Trento e Rovereto, disposte secondo un progetto che fa dialogare epoche e visioni apparentemente inconciliabili.

