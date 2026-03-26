La città apre le porte a un viaggio immersivo nell’arte contemporanea: inaugura sabato alle 11, al museo San Domenico, la mostra ‘ Giovanni Frangi - Vera da pozzo ’, visitabile fino al 5 luglio. Un progetto espositivo ampio e articolato, pensato in dialogo con gli spazi dell’ex convento domenicano (dalle sale interne al quadriportico fino al chiostro) e capace di restituire uno sguardo maturo sulle ricerche più recenti dell’artista milanese. Curata da Diego Galizzi e Marta Cereda, l’esposizione riunisce oltre 40 opere tra grandi dipinti, sculture e disegni, organizzate in quattro cicli tra loro autonomi ma profondamente connessi. Ne emerge un percorso fluido, senza interruzioni, che si configura come una vera e propria autoanalisi visiva: un’indagine sul presente della pittura di Frangi, in bilico tra natura, cielo, movimento e memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frangi in mostra al San Domenico . Così la natura diventa esperienza

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