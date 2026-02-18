Novara al Teatro Faraggiana la Sinfonia Fantastica di Lucilla Giagnoni

Prosegue la stagione "Chiodi Storti" del Faraggiana di Novara con l'anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Lucilla Giagnoni. Giovedì 19 febbraio, alle 21, sul palco del teatro di via Dei Caccia va in scena la "Sinfonia Fantastica" di e con Lucilla Giagnoni. Una produzione Ctb Brescia in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana. "Sono entrata in quella parte della vita che alcune culture orientali chiamano ‘l’età della foresta' - spiega Giagnoni - il tempo in cui ci si ritira dal mondo, si entra nella nostra selva, per essere ancor più intensamente dentro al mondo, nel silenzio e nella riscoperta dell'essenza, preparandosi così all'ultima età, quella che porta a liberarsi dal peso del mondo e delle cose.🔗 Leggi su Novaratoday.it

