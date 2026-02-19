Alla scoperta di Morricone il concerto al Teatro Filarmonico di Verona

Il Teatro Filarmonico di Verona ospita il concerto “Alla scoperta di Morricone” il 16 marzo 2026. Enrico Morricone, compositore famoso per le sue colonne sonore, ha ispirato questo spettacolo musicale. L’Ensemble Symphony Orchestra, guidata dal maestro Giacomo Loprieno, eseguirà brani che ripercorrono i momenti più significativi del suo lavoro. La serata offrirà un’imperdibile occasione per ascoltare le composizioni di Morricone dal vivo. I fan della musica e del cinema potranno immergersi in un viaggio tra note e ricordi.

Il 16 marzo 2026 il Teatro Filarmonico di Verona ospiterà "Alla scoperta di Morricone", un nuovo spettacolo dell'Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. L'appuntamento è fissato per le ore 21, con biglietti a partire da 31,05 euro, disponibili sui principali circuiti di vendita.Il concerto si propone come un tributo articolato all'opera di Ennio Morricone, figura centrale della musica per il cinema del Novecento e oltre. Non si tratta soltanto di una rassegna delle pagine più celebri, ma di un percorso che intreccia musica, parole e interventi solistici, con l'intento di riportare alla luce anche brani meno frequentati del vasto repertorio del compositore romano.