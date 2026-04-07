Al festival InterSezioni l' intrigante viaggio in musica dell' ensemble Crossroads

Il festival InterSezioni, dedicato alla musica contemporanea, si svolge a Catania e questa volta si sposta al Museo Diocesano. Giovedì 9 aprile alle 20:30 è in programma il concerto EstOvest, con l’ensemble Crossroads come protagonista. L’ensemble è un progetto artistico nato nell’ultimo anno ed è composto da giovani musicisti. La serata offre un’occasione per ascoltare un'esibizione dal vivo di musica originale e innovativa.

Per il festival organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione del Teatro Massimo Bellini di Catania il giovane ensemble composto da Luca Berro al flauto, Adriana Cannata alla viola, Olga Minuta all'arpa e Emanuele Pino al pianoforte, proporrà al pubblico un intrigante tour de force avanti e indietro per l'Eurasia, grazie a un repertorio che esplora composizioni dell’ultimo secolo e giovani autori viventi, come il compositore di scuola catanese Simone Zappalà di cui sarà presentato il brano Kamishibai, scritto per pianoforte preparato, qui proposto in prima esecuzione assoluta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it "Estovest", il concerto dell'ensemble Crossroads per 'Intersezioni'InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea si sposta per una sera al Museo Diocesano di Catania che giovedì 9 aprile alle... Festival InterSezioni, al Sangiorgi il suono world dell'Alkantara MediOrkestraConiugare l’espressione artistica con la riflessione sociale, utilizzando il linguaggio universale del jazz per creare ponti culturali e promuovere... Argomenti più discussi: Al festival InterSezioni l’intrigante viaggioin musica dell’ensemble Crossroads; Festival InterSezioni, a Catania EstOvest, l'omaggio dell'Ensemble Crossroads ai nuovi autori classici euroasiatici; Al festival InterSezioni l'intrigante viaggio in musica dell'ensemble Crossroads Archivi; Concerti e festival in Italia: calendario 2026 (date aggiornate). Festival InterSezioni, a Catania EstOvest, l’omaggio dell’Ensemble Crossroads ai nuovi autori classici euroasiaticiInterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea si sposta per una sera al Museo Diocesano di Catania che giovedì 9 aprile alle ore 20.30 ospita il concerto EstOvest di […] ... blogsicilia.it InterSezioni, la musica contemporanea fa tappa al Museo Diocesano con “EstOvest” https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/musica/33309-intersezioni-la-musica-contemporanea-fa-tappa-al-museo-diocesano-con-estovest.html #musica #catania #festival # - facebook.com facebook