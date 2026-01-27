Monteverdi al Duomo di Avellino il Conservatorio Cimarosa in concerto

L’evento si svolgerà il 5 febbraio alle 20:00 presso il Duomo di Avellino, con un concerto del Conservatorio “Domenico Cimarosa”. Un’occasione per ascoltare musica classica in un ambiente suggestivo, promossa dall’istituzione musicale locale. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati e rappresenta un momento di valorizzazione culturale nel territorio.

AVELLINO — È in programma per il 5 febbraio alle ore 20:00, presso il Duomo di Avellino, il concerto promosso dal Conservatorio "Domenico Cimarosa". Fulcro della serata sarà Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, proposto con l'impiego di strumenti storici e secondo un'impostazione filologica. L'esecuzione rientra nel progetto PNRR "Digital and International Arts through Augmented Reality and Research for Young Students (Artists)".

