Al centro Nova mentis si discute la sintomatologia di stress ed emozioni

A Galatina, il Centro di Psicologia e Neuroscienze “Nova Mentis” organizza regolarmente incontri formativi dedicati a temi legati alla salute mentale e fisica. Recentemente, al centro delle discussioni ci sono stati i sintomi dello stress e le emozioni, con partecipanti che hanno approfondito le proprie conoscenze su questi aspetti. Le sessioni si svolgono con cadenza periodica, coinvolgendo esperti del settore e pubblico interessato.

GALATINA - Proseguono con regolarita` i momenti di confronto formativo organizzati dal Centro di Psicologia e Neuroscienze “Nova Mentis” di Galatina (LE), riguardanti i temi piu` attuali in materia di salute del corpo e della mente. Il giorno 16 aprile 2026, alle ore 18:30, la Sala Formazione (primo piano) del polo salentino di Via Pascoli 50 ospitera` un importante incontro d’approfondimento specialistico, gratuito e aperto al pubblico, dal titolo “Somatizzazione: quando emozioni e stress diventano sintomi fisici”. L'evento, organizzato in collaborazione con Terapeutaonline.it, mira a dimostrare come i sintomi somatici siano... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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