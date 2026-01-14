La Vedova Allegra | sorrisi ed emozioni al Cilea

La Vedova Allegra torna sul palco del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 18. La rappresentazione, interpretata dalla Compagnia Abbati - InScena e il Balletto di Parma, offre un’occasione per apprezzare un classico intramontabile, tra musica e danza. Due date per scoprire un’opera che combina emozioni e sorrisi, in un contesto culturale di rilievo nella città di Reggio Calabria.

Appuntamento con La vedova allegra al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria in doppia data sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 in pomeridiana alle 18, con la storica Compagnia Abbati - InScena e il Balletto di Parma. Regia Corrado Abbati."Partendo dal termine leggerezza dato da Italo.

