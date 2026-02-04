Grazia Di Michele, cantante e autrice romana, nasce il 9 ottobre 1955. Dopo aver iniziato la sua carriera in modo militante, si fa conoscere anche grazie alla partecipazione ad Amici. Con il passare degli anni, riesce a conquistare un posto stabile nel panorama musicale italiano, diventando una voce riconoscibile e apprezzata. La sua strada è fatta di impegno e di successi, che l’hanno portata a essere una figura rispettata nel mondo della musica e della cultura.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Grazia Di Michele nasce a Roma domenica 9 ottobre 1955. Cantautrice, insegnante, autrice e figura centrale della musica d’autore italiana, ha costruito una carriera coerente, indipendente e profondamente legata ai temi sociali, civili e culturali. A 70 anni, il suo percorso resta uno dei più riconoscibili e rispettati del panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Grazia Di Michele: carriera, biografia e successi di una voce libera della musica italiana

Approfondimenti su Grazia Di Michele

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Grazia Di Michele

Argomenti discussi: Buon compleanno Mariella Nava, 66 canzoni per renderle omaggio; Suad, progetto di teatro sostenibile ECODomus: un potente inno alla resilienza e alla dignità umana; Otto cose da sapere su Beatrice Borromeo; Chi è il misterioso marito di Grazia Di Michele, padre del figlio Emanuele.

Grazia Di Michele: I fischi a Sanremo ‘93? ‘colpa’ di Renato Zero/ I suoi fan in rivolta perchè…Grazia Di Michele, ospite oggi a La Volta Buona, ha svelato nuovi retroscena sulla contestazione del pubblico a Sanremo ‘93. ilsussidiario.net

Grazia Di Michele compie 70 anni. Da Sanremo ad Amici, i conflitti col papà e il problema al cuore: «Momento drammatico, la musica la mia svolta»Il suo primo vero palco è quello mitico del Folkstudio, dove si esibisce nel 1977. Da quel momento si susseguono i successi: Grazia Di Michele pubblica l’album Cliché e negli anni ’80 comincia a ... leggo.it

Michele e Grazia Taglie Comode (@Michele.grazia48) - facebook.com facebook

Grazia Di Michele sarà con noi questa sera a #SplendidaCornice. Appuntamento alle 21.15 su @RaiTre. x.com