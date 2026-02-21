24 anni al comando | Montecorvino Pugliano punta su Montella per

Oreste Raffaele Montella, 24 anni, ha assunto il ruolo di coordinatore del Forum dei Giovani di Montecorvino Pugliano. La sua nomina è avvenuta durante una riunione ufficiale, dove è stato scelto all’unanimità dai membri del gruppo. La decisione deriva dall’esigenza di coinvolgere più attivamente i giovani nelle attività comunali. Montella prende il posto di chi aveva guidato il forum per diversi anni. La sua prima iniziativa riguarda l'organizzazione di eventi estivi per i ragazzi del paese.

Montecorvino Pugliano: Oreste Raffaele Montella al Timone del Forum dei Giovani. Oreste Raffaele Montella è il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Montecorvino Pugliano, eletto all'unanimità lo scorso mercoledì 18 febbraio. La nomina, avvenuta alla presenza del sindaco Alessandro Chiola e dell'assessore alle Politiche Giovanili Daniele De Matteis, segna un passaggio di consegne e l'inizio di una nuova fase per l'impegno giovanile nel territorio. Un Mandato di Partecipazione e Rinnovamento. L'elezione di Montella, 24 anni, è stata preceduta da un'ampia partecipazione, con oltre 250 giovani che si sono recati alle urne.