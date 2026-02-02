Akademia Messina termina con una sconfitta l’esordio in Pool Promozione

L’Akademia Messina ha perso il primo match della Pool Promozione di Serie B femminile. La squadra si è arresa in tre set contro la CDA Volley Talmassons, giocando in trasferta al Palasport di Latisana. La partita è stata una sfida difficile, e ora l’attenzione si sposta subito alla prossima occasione per riprendere il cammino.

L'Akademia Messina ha chiuso con una sconfitta il proprio esordio nella Pool Promozione di Serie B femminile, uscendo sconfitta in tre set dal Palasport di Latisana contro la CDA Volley Talmassons. Il risultato finale, 3-0 con i parziali di 25-11, 25-21 e 25-21, ha evidenziato una netta differenza di livello tra le due formazioni, soprattutto nei primi minuti del match. Le siciliane, guidate dal coach Parazzoli, hanno faticato a trovare il ritmo, subendo fin da subito il ritmo imposto dalle avversarie, che hanno sfruttato con precisione il servizio e i muri per costruire un vantaggio inarrestabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu

