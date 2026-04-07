Un economista della University of Chicago ha invitato a raccogliere dati specifici sull’elasticità dei prezzi per analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Attualmente manca un dato fondamentale che potrebbe aiutare a prevedere se l’adozione dell’AI comporterà licenziamenti o aumenti occupazionali. La questione riguarda la capacità di prevedere effetti concreti sulla forza lavoro in relazione all’introduzione di nuove tecnologie.

Alex Imas, economista della University of Chicago, lancia un appello per raccogliere dati precisi sull’elasticità dei prezzi per capire se l’intelligenza artificiale porterà a licenziamenti o a una crescita dell’occupazione. Il dibattito sulla scomparsa del lavoro è acceso nei circoli di Silicon Valley, dove si parla spesso di un’apocalisse occupazionale imminente. In questo clima, una ricercatrice di Anthropic dedicata agli impatti sociali ha ipotizzato che potremmo trovarci vicini a una recessione e a un collasso delle opportunità è all’inizio della carriera. Dario Amodei, che guida Anthropic, ha assunto una posizione ancora più netta, definendo l’intelligenza artificiale come un sostituto universale della manodopera umana capace di svolgere qualsiasi mansione in meno di cinque anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e lavoro: il dato mancante per prevedere i licenziamenti

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