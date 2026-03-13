Lavoro Harmont & Blaine ritira i licenziamenti

Harmont & Blaine ha deciso di ritirare i licenziamenti collettivi previsti per 32 dipendenti dello stabilimento di Caivano. La società aveva annunciato la procedura di licenziamento, ma ora informa che questa decisione è stata sospesa. La notizia riguarda direttamente i lavoratori coinvolti e rappresenta un cambiamento rispetto alla comunicazione iniziale.

Buone notizie sul fronte della procedura di licenziamento collettivo per 32 dipendenti della società Harmont & Blaine in servizio presso lo stabilimento di Caivano. I sindacati annunciano che i posti di lavoro sarebbero salvi, dopo la concertazione al ministero. "Dopo un duro confronto con l’azienda, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e grazie al contributo fattivo della Prefertura di Napoli, oggi l’azienda Harmont&Blaine ha annunciato il ritiro della procedura di licenziamento e ha accolto la richiesta sindacale di accedere agli ammortizzatori sociali per gestire la crisi aziendale. Pur nella soddisfazione per il risultato ottenuto,... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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