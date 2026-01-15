Lavoro Amom | licenziamenti ritirati firmato l’accordo in Regione

È stato raggiunto un accordo tra Amon Srl in liquidazione e le rappresentanze sindacali, che ha portato alla revoca dei licenziamenti. Dopo una lunga giornata di trattative e proteste davanti alla sede della Regione Toscana, è stato firmato un protocollo che tutela i lavoratori coinvolti. L'intesa è stata definita durante un incontro convocato dal consigliere regionale Valerio Fabiani, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa per le parti.

Sette ore per annunciare l'accordo raggiunto alle decine di operai di Amon Srl in liquidazione, che per tutto il pomeriggio hanno manifestato davanti alla presidenza della Regione Toscana, sede dell'incontro convocato da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del presidente della giunta, Eugenio Giani

Vertenza Amom, accordo in Regione: ritirata la procedura di licenziamento collettivo per i 70 dipendenti - La multinazionale svizzera aveva annunciato la fine del rapporto di lavoro in videoconferenza, il 30 dicembre 2025, per gli addetti dello stabilimento di Badia al Pino (Arezzo) ... lanazione.it

Vertenza Amom, presidio contro i licenziamenti '70 famiglie sulla coscienza' - Esponendo striscioni con scritto "Il lavoro è un diritto, non un privilegio a scadenza", "70 famiglie sulla coscienza", e "Licenziati dalla dignità non solo dal lavoro", i lavoratori della Amom stanno ... ansa.it

Fine anno amaro per i dipendenti di Amom, avviate le procedure di licenziamento collettivo. A darne notizia e’ il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi. “Non si può giocare con il lavoro delle persone né trattare un territorio come se fosse una c facebook

