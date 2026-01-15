Lavoro Amom | licenziamenti ritirati firmato l’accordo in Regione

Da firenzepost.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato raggiunto un accordo tra Amon Srl in liquidazione e le rappresentanze sindacali, che ha portato alla revoca dei licenziamenti. Dopo una lunga giornata di trattative e proteste davanti alla sede della Regione Toscana, è stato firmato un protocollo che tutela i lavoratori coinvolti. L'intesa è stata definita durante un incontro convocato dal consigliere regionale Valerio Fabiani, con l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa per le parti.

Sette ore per annunciare l'accordo raggiunto alle decine di operai di Amon Srl in liquidazione, che per tutto il pomeriggio hanno manifestato davanti alla presidenza della Regione Toscana, sede dell'incontro convocato da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali del presidente della giunta, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

lavoro amom licenziamenti ritirati firmato l8217accordo in regione

© Firenzepost.it - Lavoro, Amom: licenziamenti ritirati, firmato l’accordo in Regione

Leggi anche: "Liquidati con un click”. Il caso Amom in Regione, vertice per i 70 licenziamenti. Parte il sit-in di protesta

Leggi anche: Amom, raggiunto l'accordo in Regione per il ritiro della procedura di licenziamento collettivo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Amom, accordo in Regione: ritiro della procedura di licenziamento collettivo; Amom, i licenziamenti vanno avanti: La nostra vita per questa azienda; Vertenza Amom, lavoratori in presidio contro i licenziamenti. “L’azienda ritiri la procedura, condotta antisindacale” – ASCOLTA; Amom, raggiunto l'accordo in Regione: c'è il ritiro della procedura di licenziamento collettivo.

lavoro amom licenziamenti ritiratiSvolta nella crisi Amom: ritirati i 70 licenziamenti - Un incontro che, nella giornata di mercoledì 14 gennaio, si è protratto per sette ore, all’incirca, prima di arrivare ad annunc ... corrierediarezzo.it

lavoro amom licenziamenti ritiratiVertenza Amom, accordo in Regione: ritirata la procedura di licenziamento collettivo per i 70 dipendenti - La multinazionale svizzera aveva annunciato la fine del rapporto di lavoro in videoconferenza, il 30 dicembre 2025, per gli addetti dello stabilimento di Badia al Pino (Arezzo) ... lanazione.it

lavoro amom licenziamenti ritiratiVertenza Amom, presidio contro i licenziamenti '70 famiglie sulla coscienza' - Esponendo striscioni con scritto "Il lavoro è un diritto, non un privilegio a scadenza", "70 famiglie sulla coscienza", e "Licenziati dalla dignità non solo dal lavoro", i lavoratori della Amom stanno ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.