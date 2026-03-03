A Carnate, un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Vimercate mentre si trovava in stazione con circa 100 grammi di hashish. Il soggetto, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Durante l'intervento ha opposto resistenza ai militari.

Carnate (Monza Brianza), 3 marzo 2026 – I carabinieri di Vimercate hanno arrestato un marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante attività di controllo presso la stazione ferroviaria di Carnate, i militari hanno notato due persone sulla banchina dello scalo ferroviario. Alla vista della pattuglia, una delle due è fuggita, venendo poi raggiunta e fermata dai carabinieri. Durante la fuga, l'uomo ha gettato per terra diversi involucri di cellophane contenenti complessivamente centro grammi di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carnate, in stazione con 100 grammi di hashish: arrestato

Trovato con 100 grammi di hashish e kit per il confezionamento: arrestato 62enneNuovi guai per un uomo di Parabita, già noto alle forze dell’ordine, e condotto in carcere per una presunta attività di spaccio: il materiale...

Napoli, in giro con 100 grammi di hashish: arrestato 23enne dopo la fugaUn controllo di routine si è trasformato in un arresto per droga nel centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha fermato un 23enne di nazionalità...

Tutto quello che riguarda Carnate in stazione con 100 grammi di...

Temi più discussi: Clienti ubriachi, risse e un'aggressione a bottigliate (con carabiniere ferito): chiuso un bar; Risse e aggressioni: chiuso per 15 giorni un bar di Carnate; Carnate, il questore sospende un bar: clienti pericolosi, liti e aggressioni; Morto il 20enne accoltellato in stazione a Lecco.

Fuga sulla banchina a Carnate: arrestato con 100 grammi di hashishUn tentativo di fuga lungo la banchina, gli involucri gettati a terra durante la corsa e l’arresto dopo pochi metri. mbnews.it

Vede i carabinieri e scappa (con 1 etto di hashish in tasca): arrestato 29enneDopo un breve inseguimento a piedi, il 29enne ‘in fuga’ è stato fermato dai carabinieri. Nel cellophane l'uomo aveva impacchettato 100 grammi di hashish, sostanza che poi è stata trovata anche addosso ... monzatoday.it

Se sei di #carnate, non puoi non averla vista! Grazie a @pirox_ooo questo terribile muro è diventato un opera d’arte! Matteo ha fotografato una delle nostre api su un caprifoglio e l’ha riprodotta vicino l’ingresso del nostro terreno Ti piace A noi tantissimo - facebook.com facebook