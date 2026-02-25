Casapulla ricorda Monsignor Michele Buro | sabato 28 febbraio Santa Messa nel 25° anniversario della morte

Tempo di lettura: 2 minuti Un momento di memoria e gratitudine per una figura che ha segnato la storia ecclesiale locale e internazionale. L’Istituto Prif, nel 25° anniversario della morte di Monsignor Michele Buro, Protonotario Apostolico e sacerdote di grande qualità e gentilezza nell’esercizio del ministero pastorale, lo ricorda con una Santa Messa che sarà celebrata il 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso la Parrocchia di Sant’Elpidio Vescovo a Casapulla, in Piazza Giovanni XXIII. Nato a Casapulla il 27 maggio 1920 e ordinato sacerdote il 18 dicembre 1943, Mons. Buro intraprese un percorso di grande responsabilità nella Chiesa universale. Dopo il dottorato in diritto canonico a Roma e la formazione presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica, entrò nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1950, operando nelle Nunziature apostoliche in Colombia e Argentina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

