Innovazione in agricoltura dalla Regione due bandi per 126 milioni

La Regione ha aperto due bandi da 126 milioni di euro per sostenere l’innovazione in agricoltura. L’obiettivo è aumentare la competitività e la sostenibilità ambientale delle filiere di produzione e vendita dei prodotti agricoli. Le richieste possono essere presentate da aziende e organizzazioni del settore, con l’intento di modernizzare e rendere più efficiente l’intero sistema agricolo.

Incrementare la competitivita?, la produttivita? e la sostenibilita? ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono questi gli obiettivi dei due bandi pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura per un totale di 126 milioni di euro.

