Nella periferia est di Napoli, all’alba, un giovane di 20 anni è stato vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento di diverse proiettili sulla scena del crimine. La zona, con poche persone in giro, è stata immediatamente isolata per gli accertamenti. La vittima era conosciuta dalle forze di polizia, ma non risultano al momento dettagli sulle circostanze del fatto.

Un’esecuzione all’alba, in una strada semideserta della periferia orientale di Napoli, ha risvegliato di soprassalto un intero quartiere. Poco dopo le 5 di questa mattina, in via Carlo Miranda a Ponticelli, un ragazzo di 20 anni, Fabio Ascione, è stato ucciso a colpi di pistola davanti a un bar. Secondo le prime verifiche dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale, ad agire sarebbero state due persone a bordo di uno scooter. Il commando, con il volto verosimilmente coperto, si sarebbe avvicinato alla vittima e avrebbe fatto fuoco più volte, mirando al torace, per poi allontanarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Agguato all’alba nella periferia est di Napoli: 20enne ucciso a colpi di pistola

Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale.

Napoli, agguato in pieno giorno, 33enne Salvatore De Marco ucciso a colpi di pistola a San Giovanni a TeduccioNapoli, agguato in pieno giorno, 33enne Salvatore De Marco ucciso a colpi di pistola a San Giovanni a Teduccio.

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Agguato a #Napoli: un 20enne, Fabio Ascione, è stato ucciso a colpi di pistola all’esterno di un bar in via Miranda, al confine tra Ponticelli e Cercola. Ignoti hanno fatto fuoco da uno scooter. Sul caso indagano i carabinieri di Poggioreale. - facebook.com facebook

La morte è sempre in agguato. La vediamo nella violenza, nelle ferite del mondo, nel grido di dolore che si leva da ogni parte per i soprusi che schiacciano i più deboli, per l’idolatria del profitto che saccheggia le risorse della terra, per la violenza della guerra x.com