Napoli agguato in pieno giorno 33enne Salvatore De Marco ucciso a colpi di pistola a San Giovanni a Teduccio

Alle 10:30 di questa mattina, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, un uomo di 33 anni è stato colpito a morte da diversi colpi di pistola. I killer sono arrivati in pieno giorno e hanno sparato nel quartiere della periferia est della città, dove da tempo si registrano tensioni tra gruppi criminali. La vittima è stata raggiunta dai proiettili mentre si trovava in strada.

. I killer hanno agito intorno alle 10.30 nel quartiere della periferia est del capoluogo partenopeo, dove da da tempo i gruppi criminali sono in fibrillazione. Agguato in pieno giorno La sparatoria è avvenuta in tarda mattinata in via Sorrento, a San Giovanni a Teduccio. La vittima è Salvatore De Marco, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove è arrivato già morto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile che indagano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, agguato in pieno giorno, 33enne Salvatore De Marco ucciso a colpi di pistola a San Giovanni a Teduccio San Giovanni a Teduccio, agguato in pieno giorno: uomo ucciso a colpi di pistola in stradaKiller in azione in pieno giorno nella periferia orientale del capoluogo partenopeo. Leggi anche: Agguato a Napoli, uomo ucciso in pieno giorno dai killer a San Giovanni a Teduccio Aggiornamenti e notizie su Salvatore De Marco. Argomenti discussi: Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedenti. Napoli, agguato in strada a San Giovanni a Teduccio: ucciso Salvatore De MarcoNapoli – Lo hanno colpito alle spalle, in strada, sotto gli occhi di chi a quell’ora stava attraversando via Sorrento. Una raffica di colpi esplosa in pieno ... pupia.tv Agguato a Napoli, vittima un 34enne con precedentiAgguato mortale in pieno giorno a Napoli: la vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. Trasferito all'ospedale del Mare, vi è giunto già cadavere a causa delle ferite di ... ansa.it